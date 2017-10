Trans nell'esercito Usa, un giudice blocca il divieto di Trump

Ad agosto, quindi, il presidente ha firmato un memorandum diretto ai vertici dell'esercito Usa, invitandoli a non accettare uomini e donne transgender come reclute e ha fermato l'utilizzo di fondi governativi per interventi di riassegnazione sessuale per il personale attivo, a meno che il processo non fosse già in corso.



I membri transessuali dell'esercito hanno quindi intentato una causa sostenendo che la politica di Trump avrebbe violato i loro diritti costituzionali. Il giudice Colleen Kollar-Kotelly ha stabilito così che i ricorrenti hanno diritto a un'ingiunzione che blocchi il divieto finché la giustizia non si sarà espressa nel merito. Secondo il giudice, infatti, i ricorrenti potrebbero probabilmente avere successo nei loro reclami, perché le ragioni fornite per il divieto "non sembrano essere sostenute da fatti".