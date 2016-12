Traghetto, scialuppe calate in mare

08:26 - Dal traghetto italiano in fiamme al largo di Corfù sono state calate le scialuppe di salvataggio e centinaia di persone sono in mare. L'incidente è avvenuto in acque greche, a 22 miglia dalle coste italiane, e il coordinamento dei soccorsi spetta ad Atene. Vigili del fuoco, a bordo dei mezzi delle capitanerie, sono partiti da Brindisi e Barletta. Tre elicotteri della Marina Militare sono decollati dalle basi di Grottaglie e Catania.