Tragedia sulle Alpi, pm svizzero: maltempo già dal mattino

"Verso le 10 del mattino, i due gruppi sembrano aver cominciato a deviare rispetto all'itinerario abituale. Le condizioni meteo erano pessime e la visibilità limitata a qualche metro". Lo scrive, in un comunicato stampa, il pubblico ministero del Canton Vallese, in merito alla tragedia avvenuta sulle Alpi svizzere. "Nella notte tra domenica e lunedì la guida Mario Castiglioni non ha lasciato il suo gruppo", si precisa nella nota.