Tragedia in volo: bimba di 7 anni s'imbarca con febbre alta e muore

Una bambina, probabilmente una taiwanese di sette anni, è morta durante un volo aereo dagli Emirati Arabi Uniti alla Germania. A nulla è servito l'atterraggio d'emergenza in Kuwait effettuato per tentare di salvarle la vita. La Emirates Airlines ha confermato che "Il passeggero ha ricevuto immediate cure mediche all'atterraggio, ma purtroppo è stato dichiarato morto da un medico di emergenza a terra".