Tragedia in Inghilterra, vento fa volar via castello gonfiabile: muore bimba

Dramma in un parco nell'Essex, in Inghilterra, dove una bambina di 7 anni è morta a causa del vento fortissimo che ha fatto volare via per 150 metri il castello gonfiabile in cui stava giocando. E' successo durante una fiera di Pasqua e le autorità hanno arrestato due organizzatori per omicidio colposo e grave negligenza. La piccola, nonostante l'intervento dei soccorsi, è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate.