Tragedia in Georgia, papà dimentica in auto le due gemelline di 15 mesi: uccise dal caldo

Quando alle 7 di sera si è ricordato di loro è stato vano ogni suo tentativo di salvarle, perfino cercando di abbassare la loro temperatura con l'acqua di una piscina gonfiabile. I soccorritori, giunti dopo la chiamata dei vicini di casa, a Carrollton, in Georgia, hanno ritrovate riverse nei loro seggiolini, Ariel e Alaynah North, due gemelline di 15 mesi, dimenticate chiuse in auto dal loro papà, Asa North, che non è in grado di dire nemmeno per quanto tempo le ha lasciate sotto il sole rovente. Per gli inquirenti la colpa è da imputare all'abuso di alcol del genitore, finito in manette, mentre la madre delle piccole era fuori città, ad Atlanta.