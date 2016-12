Tragedia in Brasile, un pullman di studenti finisce fuori strada: almeno 18 morti e molti feriti

Un pullman sul quale viaggiavano studenti universitari si è ribaltato in Brasile lungo la strada costiera Mogi-Bertioga, nello Stato di San Paolo: il bilancio è di almeno 18 morti e molti feriti. Lo riferiscono le autorità locali. Secondo alcuni testimoni il conducente, anche lui fra le vittime, ha perso il controllo del veicolo in curva. La polizia indaga per accertare le cause dell'incidente.