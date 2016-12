Tragedia evitata per un pelo, jet russo sfiora un aereo di linea

14:39 - Tragedia sfiorata d'un soffio nei cieli del nord Europa. Venerdì notte, a sud della cittadina svedese di Malmoe, un jet militare russo ha rischiato di collidere con un aereo di linea svedese decollato da Copenhagen e diretto in Polonia. Per la seconda volta nell'arco di un mese, analogo episodio era accaduto ad inizio dicembre in Norvegia, l'attività dei caccia russi ha messo in serio pericolo l'incolumità di centinaia di vite umane.

A denunciare l'ennesimo mancato impatto è stato Johannes Hellqvis, portavoce delle forze armate svedesi. "Abbiamo avuto la conferma dal ministero della Difesa che si trattava di un aereo russo". Una volta scoperta la presenza del velivolo russo, ha spiegato, sono subito decollati jet svedesi e danesi per intercettare il jet di Mosca.



Il caccia russo, in realtà, non ha violato lo spazio aereo svedese, ma volava senza il trasponder, uno strumento che rende l'aereo rintracciabile sui radar dei voli di linea. Un fatto questo che il ministro della Difesa svedese ha definito "irresponsabile". Un altro incidente simile era stato evitato lo scorso marzo, quando un aereo della Scandinavian Airlines si trovo' ad appena 100 metri, un'inezia, da un velivolo russo.



Dall'inizio del 2014, con l'aumentare delle tensioni in Ucraina, la Nato ha registrato un incremento delle attività dell'aviazione russa: l'Alleanza ha reso noto che oltre cento velivoli russi sono stati intercettati dall'inizio del 2014 nei cieli europei, circa tre volte il numero del 2013.