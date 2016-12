Tragedia a New Delhi, due bimbi uccisi dai fili di aquilone

Il governo di New Delhi ha proibito con un decreto di urgenza l'uso di fili metallici o di fibra di vetro per far volare aquiloni dopo che, in occasione delle celebrazioni dell'anniversario dell'indipendenza indiana, due bambini che viaggiavano con la testa fuori da auto nella capitale sono stati letteralmente sgozzati dal violento impatto con tali micidiali fili. Un altro uomo martedì è morto, dopo essere stato disarcionato dalla sua moto in corsa.