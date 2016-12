Traffico organi Kosovo, Ue indaga

Un altro procuratore americano è stato designato dall'Ue quale responsabile delle indagini sul sospetto traffico di organi umani in cui sarebbero stati implicati a fine anni '90 alcuni dei capi della guerriglia albanese kosovara dell'Uck. Si tratta di David Schwendiman come annunciato da Bruxelles. Un rapporto del Consiglio d'Europa indicava nel 2011 in almeno 500 i prigionieri serbi uccisi in Kosovo per il prelievo d'organi.