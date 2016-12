Trader inglese arrestato a Hong Kong: avrebbe ucciso due giovani donne

08:24 - Un trader inglese è stato arrestato dalla polizia di Hong Kong con l'accusa di aver ucciso due donne. Sarebbe stato proprio l'uomo, un 29enne che lavora per la Bank of America Merrill Lynch, a chiamare la polizia. Nel suo appartamento, al 31esimo piano di un palazzo nel quartiere residenziale di Wanchai, gli agenti hanno trovato il corpo di una delle due vittime. Nascosto in una valigia, in avanzato stato di decomposizione, il secondo cadavere.

Le vittime sarebbero due prostitute originarie del Sudest asiatico. Una, tra i 25 e i 30 anni, era a terra nel salotto dell'appartamento, nuda e con ferite visibili al collo e sui glutei. L'altra era invece stata chiusa in una valigia, nascosta sul terrazzo.