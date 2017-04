Tra Usa e Russia prove di dialogo sul problema Corea del Nord

Usa e Russia provano a trovare un'intesa su come affrontare il problema della minaccia nordcoreana. Il rappresentante speciale Americano per la Corea del Nord, Joseph Yun, sarà a Mosca da martedì al 6 aprile per incontrare analisti e dirigenti russi, tra cui il vice ministro degli esteri Igor Morgulov. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa.