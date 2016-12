Tra code infinite e tacchini bruciati gli americani trascorrono il giorno del Ringraziamento

Lungo l'interstate 405 i californiani sono stati bloccati per ore nel traffico. Le immagini riprese dall'alto mostrano una interminabile coda di macchine che tentano di raggiungere l'autostrada o l'aeroporto per trascorrere fuori porta il week end del Thanksgiving. Il filmato in poco tempo è diventato virale con decine di commenti sarcastici, come "Ma sieti sicuri che non siano le luci di Natale?".