Torture Cia,Isis vuole rappresaglie

21:18 - I jihadisti indicano obiettivi ben precisi da colpire in rappresaglia alle torture della Cia. Lo scrive "Site", il sito di monitoraggio dell'attività online dei gruppi islamici. In diversi messaggi web gli estremisti incitano ad usare nei confronti degli ostaggi americani e occidentali dell'Isis le stesse tecniche di tortura utilizzate dall'intelligence Usa negli interrogatori post 11 settembre, di filmarli e poi di pubblicarli in rete.