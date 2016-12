Tornado killer negli Usa: morti, dispersi e centinaia di sfollati tra Texas e Arkansas

Sale a cinque il bilancio dei morti per l'ondata di maltempo che ha colpito parte del Sud e parte del Midwest degli Stati Uniti. Tre persone hanno perso la vita in Texas e due in Arkansas, gli Stati maggiormente colpiti da violenti tornado. Centinaia gli sfollati. I violenti fenomeni si stanno ora spostando verso South Dakota e Iowa. Già poche settimane fa il maltempo aveva creato grossi problemi in Arkansas come in Oklahoma.