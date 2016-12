Torna l'emergenza smog a Pechino, allerta "arancione" per 3 giorni

A Pechino torna l'allarme smog. Nella capitale cinese sarà allerta arancione per tre giorni in seguito all'inquinamento arrivato a livelli preoccupanti, precisamente alla seconda soglia tra le quattro previste. L'emergenza, che scatta alla mezzanotte cinese (le 17 in Italia) durerà fino a sabato: i lavori nei cantieri edili saranno bloccati, saranno sospese le attività all'aperto per asili ed elementari e ai cittadini si consiglia di non uscire di casa.