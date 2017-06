Tories, Boris Johnson: non ho intenzione di scalzare Theresa May

Boris Johnson smentisce di essere in corsa per la leadership dei tory dopo l'esito delle elezioni che ha indebolito la premier Theresa May. 'Sciocchezze del Mail on Sunday' ha twittato:"Appoggio Theresa May, andiamo avanti a lavorare". Il quotidiano scrive, citando uno suo stretto collaboratore, che il segretario al Foreign office sta preparando la sua scalata alla premiership.