Topo su apparecchio Air India: costretti ad atterraggio di fortuna

Un aereo Dreamliner di Air India in volo fra Melbourne e New Delhi è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza a causa della presenza a bordo, per la terza volta in 15 giorni, di un topo che apparentemente ha resistito a tutti i tentativi di eliminazione messi in opera dalla compagnia ai suoi danni. Fonti di Air India hanno affermato che il roditore è stato scoperto per la prima volta circa due settimane fa.