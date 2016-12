Tokyo, proteste su legge esercito

Migliaia di persone sono scese in piazza a Tokyo per protestare contro la nuova legge sulle forze armate. La norma consentirà all'esercito, per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra mondiale, di intervenire all'estero. La manifestazione, organizzata da associazioni studentesche e pacifiste, si è svolta fuori dal parlamento: la legge, già approvata dalla camera bassa, è in attesa del via libera da parte della camera alta.