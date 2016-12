Tokyo, aereo su case: tre morti

Un piccolo aereo è precipitato su un quartiere residenziale a poca distanza da un piccolo aeroporto nei pressi di Tokyo uccidendo tre persone, ferendone cinque e incendiando le case circostanti. I cinque feriti sono stati portati in ospedale, e le loro condizioni non sono note. La polizia ha dichiarato che non sono chiare le cause dell'incidente.