Tir profughi, arrestato quinto uomo

Un quinto uomo è stato arrestato in Ungheria per la morte dei 71 migranti in un tir scoperto dalla polizia giovedì in Austria. Lo riferiscono le forze dell'ordine ungheresi, precisando che il sospetto è stato fermato sabato sera. Gli altri quattro già finiti in manette, tre bulgari e un afghano, sono stati arrestati nel sud dell'Ungheria il giorno del ritrovamento del tir.