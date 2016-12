Tir profughi, 71 cadaveri in tutto

Sono 71 in tutto le salme trovate sul Tir abbandonato in Austria, fra cui 8 donne e 4 bambini. I profughi erano presumibilmente siriani. Lo ha reso noto la polizia austriaca che ha anche annunciato l'arresto di un uomo in Ungheria. In tutto sono tre le persone fermate nell'ambito delle indagini sul mezzo pesante abbandonato con i corpi dei migranti a bordo.