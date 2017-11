Tifone in Vietnam, almeno 61 morti e 20 dispersi

Almeno 61 persone sono morte in Vietnam per il passaggio del tifone Damrey e altre 20 risultano al momento disperse. La città di Danang, che questa settimana accoglierà il summit del Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), ha subito solo danni minori. Non lontano, la storica città di Hoi An, patrimonio mondiale dell'Unesco, è stata invece invasa dalle acque.