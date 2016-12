Theresa May chiama la Merkel: "Rispetteremo i tempi per le Brexit"

Dopo aver parlato col presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, la premier britannica Theresa May ha chiamato la cancelliera tedesca Angela Merkel per assicurare il rispetto da parte britannica dei tempi della Brexit. La May è convinta di riuscire a rovesciare in appello la decisione dell'Alta corte la quale ha stabilito che il governo britannico debba richiedere il voto del Parlamento per avviare il processo di uscita dall'Unione europea.