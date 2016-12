01:36 - In quattro giorni, fino a sabato 27 dicembre, il controverso film satirico "The Interview" è stato noleggiato o acquistato oltre due milioni di volte, per un totale di oltre 15 milioni di dollari. Lo ha annunciato la Sony Pictures, aggiungendo che nelle oltre 300 sale cinematografiche dove è stato proiettato dal 25 dicembre il film ha inoltre fatto registrare un'alta affluenza di spettatori.