Thailandia, urne aperte per referendum sulla nuova Costituzione

Thailandia al voto per il referendum sulla nuova Costituzione, nel quale oltre 40 milioni di elettori diranno la loro sulla bozza della Carta (la ventesima nella storia del Paese) preparata da una commissione nominata dalla giunta militare. Il referendum è visto come una sorta di plebiscito sull'operato del governo del generale Prayuth Chan-ocha, autore di un colpo di Stato nel 2014. Fare campagna elettorale per il "no" è stato in sostanza reso illegale.