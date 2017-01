Thailandia, turista cerca di fare un selfie con un coccodrillo e viene azzannato

Stava tentando di fare un selfie con un coccodrillo sdraiato vicino a un ruscello che, non gradendo l'invadenza, ha declinato l'invito con un morso alla gamba. Protagonista della brutta avventura una turista francese in visita al Parco nazionale di Khao Yai , in Thailandia .

Stando a quanto raccontato da un funzionario del parco thailandese, la 47enne era rimasta particolarmente affascinata dalla foresta pluviale, la "casa" degli alligatori. Così, non resistendo alla tentazione di immortalare il luogo, ha tentato di avvicinarsi a un coccodrillo che riposava all'ombra di una piccola cascata, ma ad un tratto è stata azzannata alla gamba sinistra.



A quel punto la turista ha gridato aiuto e i soccorritori sono subito intervenuti avvolgendo una benda spessa intorno al suo ginocchio per fermare l'emorragia. La donna è stato poi trasportato all'ospedale di Bangkok, ma per fortuna non è in pericolo di vita.