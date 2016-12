Thailandia, rogo in un dormitorio femminile: almeno 17 morti

Almeno 17 ragazzine thailandesi tra i cinque e i 12 anni sono morte domenica sera nell'incendio che ha distrutto il dormitorio di un collegio in un villaggio vicino a Chiang Rai, nell'estremo nord del Paese. Le fiamme - sviluppatesi per cause non ancora accertate - hanno avvolto l'istituto Pitthakiart Witthaya attorno alle 23. Oltre alle 17 che hanno perso la vita, cinque sono rimaste ferite (di cui due in modo grave) e due rimangono disperse.