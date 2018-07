Thailandia, ripresi i soccorsi: 8 i ragazzi estratti vivi | Martedì tocca agli ultimi 4 e al mister

Sono usciti dalla grotta i quattro ragazzi del secondo gruppo durante le operazioni di soccorso riprese nel cunicolo Tham Luang, in Thailandia. I baby calciatori sono stati estratti dalla squadra di sub che già domenica era riuscita a portare fuori dalla cavità quattro compagni di squadra: sale così a otto il numero dei ragazzi tratti in salvo. I giovani sono stati condotti subito in ospedale. Martedì sarà il turno degli ultimi 4 e del mister.