Thailandia, riprese le operazioni: uscito il primo ragazzo del secondo gruppo

Almeno due ambulanze hanno lasciato a sirene spiegate la grotta Tham Luang, mentre un elicottero è stato visto atterrare in zona, dicono i giornalisti sul poso. Non è chiaro chi abbiano trasportato i veicoli, ma domenica si era vista un'attività simile dopo il ritorno in superficie dei quattro ragazzi portati in salvo. I responsabili dei soccorsi non hanno ancora dato nessun aggiornamento su un'eventuale ripresa delle operazioni dopo la sospensione per motivi logistici. L'unica indicazione fornita era che il tempo necessario per far ricominciare l'operazione era di "10-20 ore", e al momento ne sono passate circa 17.