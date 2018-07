Thailandia, recuperati tutti i ragazzi: nella grotta resta soltanto il coach

I giovanissimi calciatori salvati dopo essere stati intrappolatio per 18 giorni in una grotta allagata in Tailandia non saranno in grado di rispondere all'invito della Fifa di andare in Russia per partecipare alla finale dei Mondiali in programma per 15 luglio perché devono rimanere in ospedale. Lo hanno detto i medici che li hanno presi in cura.