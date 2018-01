Thailandia, la donna più pelosa del mondo si depila per le nozze

Affetta da una malattia chiamata sindrome di Ambras, nel 2010, a Roma, ha vinto il Guinness dei primati come ragazza più pelosa del mondo. Ma ora Supatra "Nat" Sasuphan, 17enne thailandese, ha deciso di darci un taglio per amore: per sposare l'uomo della sua vita (che in un post su Facebook definisce "non solo il mio primo amore, ma l'amore della mia vita", ha deciso di depilarsi completamente il viso.