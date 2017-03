Thailandia, italiano fermato in dogana: Farnesina segue la vicenda

Mode Sathorn Hotel, Bangkok

Ancora in fase di stallo la vicenda di Giorgio Pasquinucci, il cittadino italiano fermato all'aeroporto di Phuket, in Thailandia, perchè avrebbe fatto un battuta ("Non ho mica le bombe con me") infelice e sgradita durante il controllo in dogana. La Farnesina precisa in una nota che "non appena è stata informata dell'accaduto, l'Ambasciata italiana a Bangkok ha immediatamente contattato la polizia di Phuket.