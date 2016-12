Thailandia, italiano ferito: "Ero a due metri dalla bomba"

"Ero a due metri dalla bomba, vicino alla signora che è morta. Sono stato fortunato". E' il racconto di Andrea Tazzioli, l'italiano rimasto ferito nell'esplosione di un ordigno a Hua Hin, in Thailandia. "Festeggiavo il 51mo compleanno. Ero fuori, girato verso la strada. Il proprietario del bar mi ha chiamato dentro: in quel momento l'esplosione è avvenuta dietro me", ha aggiunto. Dopo l'intervento è cosciente, resterà in ospedale per una settimana.