Thailandia, i ragazzi salvati tornano nella grotta ma stavolta è solo per finta

Dalla grotta di Tham Luang a quella di un centro commerciale. I dodici giovani che il 23 agosto sono rimasti intrappolati per 18 giorni in una caverna, in Thailandia, sembrano obbligati a rivivere la triste storia. Invitati a inaugurare un centro commerciale a Bangkok, i ragazzi hanno ritrovato una fedele riproduzione della grotta che li ha tenuti in ostaggio per più di due settimane.