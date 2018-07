Thailandia, i medici: i ragazzi stanno bene | L'allenatore rischia il processo

Stanno tutti bene i 12 ragazzi thailandesi estratti dalla grotta Tham Luang. Al loro arrivo in ospedale erano infatti coscienti e in grado di parlare, hanno detto i medici che li hanno in cura, sottolineando come in media i baby calciatori abbiano perso, nel corso della loro odissea, circa due chili a testa. Il loro allenatore, anch'egli in buone condizioni dopo due settimane di incubo, ora rischia il processo.