Thailandia, i bambini giocano a calcio su un campo galleggiante

I bambini dell'isola di Koh Panyee, nel sud della Thailandia, non potevano giocare a pallone non avendo sulla terra ferma uno spazio abbastanza grande per costruire un campo da calcio. Allora, quasi trent'anni fa, a Prasit Hemmin è venuta un'idea: perché non sfruttare le piattaforme galleggianti utilizzate negli allevamenti ittici della zona? Così sovrapponendo delle assi di legno hanno costruito un campo da calcio galleggiante dove i bambini hanno potuto finalmente tirare a pallone. Col passare degli anni, quei bimbi sono cresciuti ed hanno iniziato a partecipare ai campionati non professionali arrivando a diventare una delle squadre più forti della zona. Un vero e proprio motivo di orgoglio per chi nel 1986 ha posizionato la prima asse di legno.