2 settembre 2017 18:45 Thailandia, 36enne italiano in coma dopo aggressione: partita raccolta fondi per riportarlo a casa Gianluca Di Gioia era in Asia in vacanza quando è stato rapinato e avvelenato. La mobilitazione di amici e parenti per consentirgli le cure

"Lui avrebbe fatto lo stesso per un altro": è con questa motivazione che amici e parenti dalla pagina Facebook "Aiutiamo Gianluca (Il Digio)" invitano gli italiani a donare su un conto corrente quanto possibile per consentire le cure a Gianluca Di Gioia, 36enne di origine siciliana ma residente nel Varesotto, in coma farmacologico dopo essere stato rapinato e avvelenato durante un viaggio in Asia. Il giovane è ricoverato a Bangkok; vicino a lui i genitori e il fratello che devono affrontare una spesa di "2.000-2.500 euro al giorno" per le terapie. L'ultimo aggiornamento dà le sue condizioni di salute in lieve miglioramento. "L'ambasciata italiana sta facendo il suo", assicura la cugina Francesca Romana a Tgcom24.

Chi è GianlucaInsegnante di inglese e giramondo per passione, Gianluca Di Gioia, per gli amici "Il Digio", viene dipinto come un giovane generoso, sempre pronto ad aiutare tutti. Nato a Caltavuturo (Palermo), viveva con la famiglia a Venegono Inferiore (Varese). Si trovava in Laos in vacanza da solo quando nei giorni scorsi, vittima di una rapina, è finito in coma farmacologico. Il 36enne è ricoverato, in gravi condizioni, al Bangkok Hospital di Udon Thani, in Thailandia, e non è possibile trasportarlo in Italia. "Le valutazioni spettano ai sanitari, anche perché sono troppe ore di volo da sostenere", spiega a Tgcom24 la cugina Francesca Romana.



"Gianluca si trovava per la prima volta in Asia, viaggiava da solo ed era via da diverse settimane, - continua la parente raggiunta telefonicamente da Tgcom24. - Stava per rientrare in Italia quando è stato aggredito e non ci sono testimoni della vicenda. I medici che lo hanno in cura hanno ricostruito cosa è accaduto ed è stato portato dal Laos a Bangkok su richiesta dei genitori, grazie all'interessamento dell'ambasciata italiana".