Thailandia, 2 bombe in centro commerciale: numerosi feriti

Numerose persone sono rimaste ferite in seguito all'esplosione di due bombe in un centro commerciale nella provincia di Pattani, in Thailandia: lo riporta l'edizione online del quotidiano locale The Nation. Secondo il giornale una delle bombe è esplosa all'interno di un negozio, che ha preso fuoco, mentre l'altra nel parcheggio antistante.