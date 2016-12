Tgv Francia, controlli su bagagli

D'ora in poi verranno effettuati "controlli a campione" sui bagagli nei treni internazionali, dopo l'attentato sventato sul Thalys Amsterdam-Parigi. Lo ha annunciato il ministro belga dei trasporti Jacqueline Galant, invitando i viaggiatori a presentarsi in tempo in stazione al binario per sottoporsi alle nuove misure di sicurezza.