Texas, vice sceriffo uccide automobilista disarmato

Nuova bufera sulla polizia americana dopo la diffusione di un video in cui si vede un automobilista disarmato ucciso da un vice sceriffo. L'episodio è avvenuto a Harker Heights, Texas, nell'agosto 2016. Lyle P. Blanchard, 59 anni, un ex veterano, scendendo dall'auto mette una mano in tasca. Il gesto è interpretato come un tentativo di aggressione: il poliziotto, Shane Geers, non ha dubbi e spara. L'agente è stato scagionato da ogni accusa.