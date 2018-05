Texas, sparatoria in una scuola a Santa Fe: almeno 8 morti | Fermato l'aggressore

E' di almeno otto morti e diversi feriti il bilancio provvisorio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Santa Fe, vicino a Houston, in Texas. La polizia è intervenuta sul posto isolando la zona mentre l'istituto è in "lockdown", ovvero chiuso. Alcuni testimoni hanno raccontato alla Cnn di aver visto un uomo armato entrare in una classe e iniziare a sparare. L'aggressore è stato poi fermato.