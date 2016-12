Texas, si intrufola nella camera ardente, ruba un anello alla defunta ma poi fa una spiacevole scoperta

Non sembra esserci pace e sicurezza nemmeno per i morti. Da Odessa, Texas, arriva il video che mostra una donna rubare un anello durante un funerale in casa, dalla mano dell'anziana deceduta. Il filmato della sorveglianza mostra chiaramente la ladra durante la cerimonia al Sunset Funeral Home, avvicinarsi alla bara dell'ottantottenne Lois Hicks e prelevare il gioiello dalla mano sinistra. Un'azione deplorevole per un furto poco redditizio, visto che l'anello rubato è di plastica ed il suo valore non è che di pochi dollari.

Non posso credere che qualcuno possa cadere così in basso, spero che la riescano a prendere", ha commentato la figlia dell'anziana, Vel Mckee.



Brooke Vaughan Burns, nipote della deceduta, ha invece postato tutto il suo sdegno su Facebook, assieme al filmato della sorveglianza e ad una foto dell'anello, dichiarando: "Come se la morte di mia nonna non fosse già abbastanza dura per la mia famiglia, ora una ladruncola si è infiltrata alla camera ardente e ha rubato l'anello dal dito"



E dai social sono arrivati commenti e suggerimenti, da chi ha pubblicato targhe di automobili da far risalire alla ladra, a chi consiglia di tenere d'occhio gli impiegati della casa di cura dove risiedeva Lois in quanto il furto sembra stato essere pianificato.