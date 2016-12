Texas, rinviata esecuzione in extremis: "Riconsiderare il caso"

Un tribunale texano ha sospeso l'esecuzione capitale di Jeffrey Wood, condannato a morte per una rapina finita nel sangue nel 1996. Non fu lui ad aprire il fuoco. Il condannato sarebbe dovuto essere sottoposto a iniezione letale il prossimo mercoledì. I giudici hanno chiesto di rinviare il caso ad un tribunale inferiore per riconsiderare i reclami presentati sulla sentenza di morte basati su falsa testimonianza e prove non scientifiche.