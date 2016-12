Texas, mongolfiera prende fuoco e si schianta: 16 morti

Una mongolfiera con a bordo 16 persone ha preso fuoco ed è precipitata a Lockhart, in Texas, a circa 50 chilometri a sud di Austin, uccidendo tutti gli occupanti. Lo schianto si è verificato intorno alle 7.40 del mattino ora locale: il velivolo ha perso quota ed è finito in un pascolo. Ancora non sono chiare le cause dell'incidente.

La conferma del tragico bilancio è sembrata fin da subito soltanto una formalità. Le autorità fanno notare però che le conseguenze dello schianto potevano essere ancor pur drammatiche se si fosse verificato in una zona maggiormente popolata. La mongolfiera è infatti precipitata su un'area scarsamente abitata e in particolare su un terreno utilizzato come pascolo.



Sul posto è massiccia la presenza delle forze dell'ordine, dei soccorsi nonché della Federal Aviation Administration, l'agenzia Usa per l'aviazione civile: si sta infatti tentando di stabilire cosa abbia causato l'incidente. E con l'esclusione delle condizioni meteo quale fattore scatenante, prende piede l'ipotesi che la mongolfiera in volo abbia colpito tralicci conduttori di elettricità ed abbia preso fuoco. Si punta tuttavia anche a stabilire se via sia stato un problema tecnico a bordo dell'aerostato.



Intanto la popolazione locale è in lutto per la morte di 16 persone in quella che il governatore del Texas, Greg Abbott, ha definito "una tragedia straziante" in un messaggio con cui Abbott ha presentato le condoglianze alla comunità di Lockhart, invitando tutto il Texas ad unirsi al cordoglio.