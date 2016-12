10 novembre 2014 Texas, meteorite illumina la notte della cittadina di San Antonio Nessun danno né ferito, ma solo tanta meraviglia per chi si è trovato ad ammirare lo spettacolo Tweet google 0 Invia ad un amico

14:21 - Un grosso meteorite ha squarciato il cielo sopra San Antonio, cittadina americana in Texas: i testimoni hanno parlato di aver sentito contestualmente "all'accendersi del cielo" un forte boato. Il meteorite non ha causato danni né feriti, ma solo tanta meraviglia per chi si è trovato ad ammirarlo. Per chi se lo fosse perso, il "replay" va in onda sui social, invasi di testimonianze filmate. Come questo video girato dalla telecamera di sicurezza di un'auto che ha registrato tutto lo spettacolo fuori programma.