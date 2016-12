Texas mantiene la legge anti-aborto

Il Texas manterrà in vigore le norme più dure della legge anti-aborto, di stampo repubblicano. Con la decisione della Corte d'Appello sono a rischio le 41 cliniche dello Stato che consentono l'interruzione di gravidanza. Le associazioni per i diritti delle donne si oppongono alla decisione e annunciano che ricorreranno alla Corte Suprema. La sentenza entrerà in vigore fra 22 giorni.