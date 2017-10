Texas, Harvey: si temono oltre 30mila sfollati tra i residenti

Sarebbero oltre 30mila i residenti in Texas sfollati in seguito al disastroso passaggio dell'uragano Harvey. Lo ha reso noto la Fema, Federal Emergency Management Agency, responsabile per la protezione civile. Le autorità hanno inoltre avvertito che il pericolo è tutt'altro che superato. "Non ne siamo ancora fuori - ha detto il ministro facente funzioni dell'Homeland Security, Elaine Duke -. Harvey è ancora pericoloso".