Texas, giustiziato omicida

E' stato giustiziato in Texas Adam Ward, 33 anni, un uomo che uccise nel 2005 un agente comunale che era andato a fotografare la pila di rifiuti accatastata davanti alla sua abitazione, nei pressi di Dallas. I legali di Ward fino all'ultimo hanno tentato di far valere l'attenuante della disabilità mentale. Si tratta della quinta esecuzione quest'anno in Texas e della nona in tutti gli Stati Uniti.