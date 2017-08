L' uragano Harvey è arrivato in Texas , a circa 30 miglia a est di Corpus Christi tra Port Aransas e Port O'Connor portando con sé piogge torrenziali. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proclamato lo stato di calamità naturale per il Paese . Harvey è stato ridimensionato a "categoria 3 su 5", con venti fino a 200 km orari. Durante il passaggio almeno 211mila case sono rimaste senza corrente. Rischio allagamenti a Houston .

Paura in Texas per il passaggio dellʼuragano Harvey Afp 1 di 14 Afp 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Afp 7 di 14 Afp 8 di 14 Afp 9 di 14 Afp 10 di 14 Afp 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 13 di 14 Ansa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le autorità locali hanno chiesto agli abitanti di Corpus Christie di far bollire l'acqua prima di berla. Il sindaco di Rockport, 50 chilometri da Corpus Christi, ha chiesto ai cittadini che hanno deciso di restare nelle loro case di scriversi il codice fiscale sulle braccia per rendere più semplice l'eventuale identificazione in caso restino vittime dell'uragano.



La fuga dalla costa del golfo del Texas - L'arrivo di Harvey ha costretto migliaia di residenti a scappare dalla costa del golfo del Texas, sperando di evitare così l'ira di un ciclone sempre più minaccioso, destinato a scuotere un'area del Texas nella quale sorgono raffinerie, impianti chimici e mettendo in pericolo di inondazione Houston, la quarta più grande città dello Stato.



Si teme un "disastro maggiore" rispetto a Katrina - Secondo il governatore del Texas Greg Abbott l'uragano potrebbe causare "un disastro molto maggiore" rispetto il passaggio di uragani precedenti mentre le previsioni lo paragonano a Katrina, uno dei più mortali che abbia mai colpito gli Stati Uniti. "Sappiamo di avere milioni di persone che stanno per subire l'impatto di questo urgano" ha detto Dennis Feltgen, un portavoce e meteorologo del Centro Nazionale degli uragani. "Noi preghiamo veramente che la gente stia ascoltando i responsabili dei servizi di emergenza e si metta al riparo dal pericolo".



Rischio allagamenti anche a Houston - I meteorologi del Texas hanno messo in guardia gli abitanti di Houston: le strade e quartieri della città rischiano di essere allagati dalle forti piogge portate dall'uragano Harvey. Tuttavia, poiché nella quarta città degli Stati Uniti le inondazioni sono molto frequenti, esiste un sistema di dighe piuttosto efficienti. I bacini delle due principali dighe, Addicks e Barker, sono praticamente vuote e quindi dovrebbero arginare la tanta acqua che cadrà.